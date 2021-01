Hospital Eisenhower vacunará contra el covid-19 , cerca de 1500 pacientes

Kunamundo

Desde las 8 de la manana comenzó la jornada para vacunar diariamente a cerca de 1500 pacientes

Ayer 1200 personas recibieron la primera dosis.

Los beneficiarios son solo pacientes del hospital que cumplen con la edad y que obtienen una cita .

Cg: barbara foster henderson, 94 years old

"Tuvimos un tratamiento sopresivamete muy organizado

Indico una paciente de 94 anos

El hospital ya planeo la segunda dosis

Cg: april lopez, director of quality and patient safety

"This is for any patient that has an eisenhower primary care physician or has seen a specialist in our organization since february 2019."

April lopez directora de calidad y seguridad al paciente explico que los beneficiarios son pacientes que han visitado un especialista en el hospital desde febrero del 2019 o cuyos doctores primarios se encuentran en la instalacion .

Y que el centro medico se encarga de contactarlos para planear la cita de la inmunizacion contra el covid 19

Eisenhower ha estado preparando esta clinica masiva por dias , los voluntarios y empleados han recibido pruebas de coronavirus previos al operativo de vacunacion.

La clinica opera 7 dias a la semana 12 horas al dia.

Para abrir la clinica de vacunacion al publico en general primero se encargaran de sus 142,000 pacientes mayores de 65 anos una labor que tomara meses

El hospital regional del deseirto en el momento vacuna solamente a pacientes con cancer mayores de 65 anos que enfrentan tratamientos de quimioterapia y radiacion.

Y segun ultima información no se planea la apertura de una clinica como la que esta operando en el hospital de la ciudad de Rancho Mirage