Las autoridades identifican al hombre asesinado en Thousand Palms, la búsqueda del sospechoso continúa…

Kunamundo

La oficina del forense del condado de Riverside identificó a un hombre muerto a tiros el viernes por la mañana en Thousand Palms. El tiroteo ocurrió en la cuadra 73000 de Stanton Drive en Thousand Palms. Los agentes fueron notificados del tiroteo poco después de las 2 a.m., según el Departamento del Sheriff del condado de Riverside. La víctima fue identificada como Edward Pierce, de 39 años, de Thousand Palms. Los residentes describieron el área como un vecindario tranquilo y se sorprendieron al saber que una investigación de asesinato ocurrió tan cerca de casa. "No he escuchado nada como esto aquí en esta área", dijo el residente de Thousand Palms, Abram Bury. "Esta es la primera vez que veo o escucho un disparo de arma en el vecindario", dijo George Ruppert, residente de Thousand Palms.



Mucha gente se despertó con luces brillantes y cinta de la escena del crimen seccionando la calle. "Cuando vi las sirenas, salí, noté la cinta y me di cuenta de que era una situación más grave de lo que esperaba", dijo Bury. Los detectives permanecieron en el lugar hasta la 1:30 de la tarde del viernes. También se vio a la oficina del forense llevando una camilla dentro de la casa. "Definitivamente me hace sentir inseguro", dijo Ruppert. Los investigadores dicen que los sospechosos huyeron del área antes de la llegada de los agentes y aún están pendientes. La investigación continúa en curso y cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con el Investigador Navarrete de la Unidad Central de Homicidios al (951) 955-2777 o con el Investigador Jones de la Estación Pam Desert al 760-836-1600. Si desea permanecer en el anonimato, puede comunicarse con Valley Crimestoppers al (760) 341-STOP.