Vecinos de un parque de casa moviles en DHS se quejan por fallas en servicio de energía

Varios residentes de un parque de casas móviles en Desert Hot Springs exigen respuestas por fallas del servicio de luz.

La situación que está viviendo Cecilia Carrillo la tiene molesta. Ella vive en el parque casa móviles park west en desert hot springs.

“No tenemos luz para los aparatos indispensables”, dijo Carrillo.

Cecilia explica que la luz de su casa junto con la de sus vecinos se fue este viernes pasado.

“El día domingo en la tarde regreso, pero nada más la mitad de la traila es todo lo que tenemos”, indicó Carrillo.

Carrillo dice que la falta de energía la ha dejado al borde de la desesperación.

“Para empezar, el refrigerador, la comida se echó a perder. No hay calentadores, no hay lavadoras, los aparatos más grandes no los levanta la luz”, agregó Carrillo.

Su vecino José Ozuna dice que el apagón ha causado molestias para su familia.

“Ando con extensiones de un lugar a otro, los niños no asistieron a la escuela hoy por el wifi”, dijo Ozuna.

Ambos mencionan que han intentado buscar respuestas con los encargados del parque.

“El que es el encargado después de hora de servicios dijo que era de Edison, volvimos a llamar a Edison y nos dijeron que no, que era de aquí del parqueadero”, dijo Carrillo.

Un representante de la compañía de Southern California Edison nos informó que sus sistemas no han registrado fallas.

“Espero que ya no pase otro día más porque ya sería casi una semana”, comentó Carrillo.

Ella solo pide que se solucionen las fallas.

“No es justo, uno se les está pagando sus bilis y se les está pagando a tiempo para que ellos hagan eso”, concluyó Carrillo.

Intentamos hablar con la administración del parque móvil pero nuestras llamadas no fueron contestadas.