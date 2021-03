Gran inauguración de la escultura “Forever Marilyn” programada para el 18 de abril

Kunamundo

Sabemos ahora el día en que Marilyn hará su tan esperado regreso a Palm Springs. PS Resorts reveló las fechas oficiales de instalación y gran inauguración de la escultura "Forever Marilyn" en el centro de Palm Springs. La escultura de Marilyn Monroe de 26 pies de alto y 34,000 libras está programada para llegar a Palm Springs desde Nueva Jersey el 12 de abril.

La escultura viajará por todo el país hasta Palm Springs en un camión de plataforma a partir del 5 de abril. Una vez que llegue Marilyn, un equipo del Seward Johnson Atelier trabajará para instalar la escultura. Seward Johnson fue el escultor de "Forever Marilyn". "Forever Marylin" se dará a conocer en su nuevo hogar en Museum Way, justo detrás del Hotel Kimpton Rowan, el domingo 18 de abril. "La Junta de PS Resorts, junto con nuestros socios, ha estado trabajando duro durante años para hacer realidad el regreso de Marilyn. No podríamos estar más contentos de decirle a la comunidad que ella está de regreso a Palm Springs, y esta vez, para siempre ", dijo Aftab Dada, presidente de PS Resorts. En febrero, PS Resorts finalizó el acuerdo de $ 1 millón para comprar "Forever Marilyn". Marilyn atrajo la atención mundial sobre Palm Springs cuando la escultura estuvo en el centro de la ciudad de mayo de 2012 a marzo de 2014. Mucha gente se ha estado preguntando cuándo volvería Marilyn a la ciudad donde posiblemente fue descubierta por primera vez y con la que tiene vínculos importantes. Marilyn fue supuestamente descubierta en Palm Springs en el Racquet Club de Charlie Farrell en 2743 N. Indian Canyon Drive por el agente de talentos Johnny Hyde en 1949 En la década de 1950, pasó un tiempo en Palm Springs con su entonces esposo, el miembro del Salón de la Fama del Béisbol Joe DiMaggio. A principios de la década de 1960, era propietaria de una casa en el barrio Vista Las Palmas. "... Supongo que se sintió atraída por la belleza y la quietud del paisaje. Hay algo en su pose; la exuberancia de una vida sin inhibiciones, que es esencialmente estadounidense y muy apropiada para Palm Springs. Expresa un sentido desinhibido de nuestra propia vitalidad ", dijo Johnson. La escultura resultó muy popular entre los turistas y residentes de Palm Springs. "Forever Marilyn" fue el sitio de concursos de imitaciones, proyecciones de películas, conciertos, bodas y una celebración de cumpleaños de Marilyn Monroe. "Ella es parte de nuestra marca ahora, y no estuvo aquí tanto tiempo, pero ahora la gente espera verla", dijo el entonces concejal de Palm Springs JR Roberts en 2019. "La gente vuelve a Palm Springs y mira a su alrededor y dice: '¿Dónde está Marilyn?' " Ahora el trato está hecho y la pregunta finalmente puede responderse. Dada le dijo a News Channel 3 que está emocionado de traer a Marilyn a casa, donde se quedará permanentemente.