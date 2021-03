Eliana Lopez habla con una angustiada familia en Mexicali que busca entre las víctimas a Jairo Dueñas, creen que viajaba en la Expedition accidentada en Imperial.

Kunamundo

Angustiados se encuentran familiares de Jairo Dueñas. Su madre relata que despues de escuchar sobre el tragico accidente a 10 millas de la frontera, su nieta la llamo para comentarle de las intenciones de Jairo de cruzar hacia los Estados Unidos, entre las víctimas de la tragedia estaría el joven padre de dos niños.

"Le voy a ser sincera desde la manana que me avisaron mis nietas tengo fe de que este bien " comenta la madre del joven que partió en la madrugada buscando un futuro mejor para el y su familia.

Han sido horas de angustia para esta familia de Guanajuato y asentada en mexicali , la busqueda de jairo padre de dos hijos y de ocupacion panadero los esta dejando sin aliento

"Le pido a Dios que me de la fortaleza para una noticia que no espero recibir , que no creo que ninguna mama espere recibir"

Doña Maria ha tenido claro que cruzar la frontera es un riesgo que no queria que ninguno de sus hijos corriera, "No debemos ser tan tontos en el instante que pasas ilegal te la vas rifando".

Su corazon se arrugo esta mañana al abrazar a sus nietos , los nombres de los niños Gael Jesus y Omar estan tatuados por siempre en los brazos de su padre, y son ahora la única identificación con la que esperan encontrarlo.

La busqueda en Hospitales continua mientras aun las autoridades no revelan la identidad de los fallecidos, una tarea que se complica pues como en el caso de Jairo , no portar ningún documento de identidad era presumiblemente uno de los requisitos para emprenderse en el riesgoso recorrido.