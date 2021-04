Kunamundo

Los entusiastas de la cultura de Palm Springs lidian con "Forever Marilyn", controversias sobre la estatua de Frank Bogert.

En una ciudad conocida por su arte y cultura, dos estatuas de Palm Springs enfrentan escrutinio: 'Forever Marilyn' de 26 pies de altura y un monumento al primer alcalde electo de Palm Springs. "Forever Marilyn", que una vez estuvo a decenas de pies del museo way el centro de Palm Springs, todavía estaba en Nueva Jersey el martes.

Un comité para la reubicación de la estatua fuera del Museo de Arte de Palm Springs podría decidir cuándo regresará Marilyn a fines de esta semana.

Esto después de que un juez rechazara una demanda contra el regreso de Marilyn la semana pasada.

Los opositores dicen que la estatua es misógina e innecesariamente sexual. Los que están a favor dicen que Marilyn beneficia al turismo y esperan recuperar el símbolo icónico. "Fue en el centro de Palm Springs; atrajo a la gente aquí", dijo Tammy Williams.

Algunos entusiastas del arte dicen que el debate es el punto. "¿Cómo se explica una obra de arte que se conecta con el pasado hoy?", Dijo Scott Talan. "Y hay una oportunidad ahí".

Mientras tanto, la estatua de Frank Bogert fuera del Ayuntamiento de Palm Springs también está siendo cuestionada. Conmemora al vaquero más famoso de Palm Springs y al primer alcalde. Bogert sirvió cuando la ciudad destruyó la Sección 14, demolió cientos de casas y desplazó a la mayoría de la gente de color de la ciudad. El martes, la Comisión de Derechos Humanos de Palm Springs recomendó la remoción de la estatua dentro de los 90 días, con la esperanza de separar a la ciudad del pasado "racismo y sus continuos impactos".

Talan dijo que se pregunta cuál es el movimiento correcto. "Es una pregunta difícil: es mejor quitar algo o explicar algo", dijo. "Creo que hay un papel para la educación y explicar lo que hizo, por qué encajaba en ese momento y por qué está mal hoy, para que la gente aprenda". El ex alcalde de Palm Springs, Ron Oden, conocía a Bogert personalmente. Pero dijo que es posible que la estatua no pertenezca allí. "No queremos glorificar cosas que sabemos que nunca deberían haber sucedido", dijo Oden. "Y, ya sabes, tal vez no sea necesario ir frente al Ayuntamiento". La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad ahora enviará su resolución al consejo de la ciudad, aunque aún no se sabe cuándo se discutirá.