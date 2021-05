Disparan a vivienda desde un coche…

Kunamundo

Hombre y joven de 14 años acusados ​​de disparar desde un vehículo en Thermal

Un joven acusado de unirse a un adolescente para llevar a cabo un tiroteo desde un vehículo en Thermal esta bajo custodia hoy en lugar de una fianza de $ 1 millón.

Un joven de 21 años de Indio fue arrestado el martes por la noche e ingresado en el Centro de Detención John Benoit bajo sospecha de intento de asesinato, tiroteo en un edificio habitado y conspiración. Los diputados fueron enviados alrededor de las 7:50 p.m. a una casa en la cuadra 83000 de Alvarado Avenue en un informe de tiroteo, según el Departamento del Sheriff del condado de Riverside.

Sargento. Mariano Matos dijo que las personas dentro de la casa informaron que le dispararon a la residencia, nadie resultó herido, y dijeron que vieron una Chevrolet Silverado negra alejarse rápidamente de la escena. Informaron que el pasajero hizo los disparos, dijo Matos. Los agentes localizaron una camioneta en Coachella que coincidía con la descripción dada por los testigos, con el hombre en el asiento del pasajero y un niño de 14 años en el asiento del conductor, dijo Matos. Una pistola de 9 mm cargada, junto con casquillos de proyectil gastados, se encontraron en el camión, según el departamento del alguacil, que no especificó por qué la residencia de Alvarado Avenue fue atacada.

Ambos sospechosos fueron detenidos mientras los agentes cumplían una orden de registro en la cuadra 44-700 de Palm Street en Indio. Dentro de la residencia, los agentes recolectaron evidencia no especificada y luego arrestaron a ambos sospechosos. El niño, cuyo nombre fue oculto debido a su edad, fue trasladado a la Sala de Menores por las mismas acusaciones que su presunto cómplice. El hombre no tiene condenas por delitos graves documentadas en el condado de Riverside, según muestran los registros judiciales. Como parte de la política de la estación, no publicamos la foto o el nombre de un sospechoso hasta que la oficina del Fiscal de Distrito los acuse oficialmente.