Condado de Riverside ofrece vacunas a residentes mayores de 12 años..

Kunamundo

El condado de Riverside ofrece vacunas de Pfizer para el Covid-19 a residentes mayores de 12 años

Las vacunas para este grupo de edad más joven están aprobadas ahora después de que un comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitiera una recomendación el miércoles para usar la vacuna de dos dosis en niños de tan solo 12 años. En California, 2,1 millones de niños tienen entre 12 y 15 años.

En el condado de Riverside, ese número es 140.000 Eso incluye a la residente de Cathedral City . Los residentes del condado de 12 años o más que sean elegibles para la vacuna Pfizer Covid-19 deben estar acompañados por un padre o tutor para recibir la vacuna. Karla Díaz, madre de cuatro hijos en Cathedral City, recibió la vacuna. Ella dice que no está segura de si su hijo de 12 años debería recibirlo, pero dice que podría dejar que su hijo tome la decisión final. "Realmente escuché que no les afecta, es por eso que dudamos si recibir la vacuna o no", dijo Díaz. Los funcionarios de salud pública del condado de Riverside están animando a los padres y tutores a que permitan que sus hijos reciban la vacuna. "Así que definitivamente hay una preocupación por parte de los padres que quieren proteger a sus hijos, quieren asegurarse de que sus hijos puedan integrarse", dijo Shane Reichardt, especialista en información pública principal. Puede encontrar ubicaciones en el condado donde se administran las vacunas, incluidas las principales farmacias, utilizando el enlace a continuación:

Visita www.rivcoph.org/covid-19-vaccine