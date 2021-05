Boy Scouts locales organizan donaciones de sangre para ayudar con la escasez que se vive a nivel regional

Kunamundo

El banco de sangre LifeStream sigue experimentando escasez de sangre debido a la pandemia.

Algunas tropas locales de Boy Scouts están buscando ayudar organizando una serie de campañas de donación de sangre esta semana. "Como scout, nos gusta ayudar a la gente. Y el valle está atravesando una crisis de sangre", dijo Michael Flicker, Tropa 1701, Scouts BSA. La mayoría de las campañas de donación de sangre que suelen ocurrir en escuelas, iglesias o negocios se cancelaron durante la pandemia.

“Tenemos en promedio un suministro de sangre para un día disponible para los hospitales locales, por lo que esto es muy serio”, dijo Dan Ballister, Director de Desarrollo Comunitario de LifeStream. Los exploradores locales recolectaron alrededor de 20 unidades de sangre el martes. "Se siente divertido ... casi tan bueno como un proyecto Eagle porque estás ayudando a salvar vidas", dijo Parker Gonzales, Troop 1701, Scouts BSA. “Hemos estado buscando formas de servir a nuestras comunidades y mantenernos activos y, especialmente, salir de la pandemia ... sabíamos que había muchas necesidades. Una de las necesidades que conocíamos era la escasez de sangre ", dijo Jordan McCandless, ejecutivo de distrito de Boy Scouts of America. Los exploradores están llevando a cabo una serie de otras campañas en diferentes ciudades esta semana: Boy Scouts of America en American Legion Post 739 44200 Sol Dorado St. Cuarto principal Indio, CA 92201 Martes, 25 de mayo de 2021 01:00 p.m. - 06:00 p.m. Boy Scouts of America en Riverside Elks Lodge 6166 Brockton Ave. Riverside, CA 92506 Miércoles, 26 de mayo de 2021 02:00 p.m. - 07:00 p.m. Boy Scouts of America en la iglesia Vantage Point 8500 Archibald Ave. Bloodmobile Corona, CA 92880 Jueves, 27 de mayo de 2021 10:00 a.m .-- 04:00 p.m. Boy Scouts of America en Redlands 1230 Corte de Indiana Sala de conferencias Redlands, CA 92374 Sábado, 29 de mayo de 2021 10:00 a.m .-- 03:00 p.m. Para programar una cita, visite lstream.org, llame al 800-879-4484 o descargue la aplicación móvil LifeStream. Se tomarán precauciones contra el coronavirus para garantizar la seguridad de los donantes.