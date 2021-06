El condado de Los Angeles recomienda máscaras para interiores…

Kunamundo

El condado de Los Ángeles recomienda máscaras para interiores, independientemente de las vacunas.

Los funcionarios de salud en el condado de Los Ángeles ahora recomiendan encarecidamente que las personas usen máscaras en interiores en lugares públicos, independientemente de su estado de vacunación, para evitar la propagación de la variante delta altamente transmisible del coronavirus.

La medida se produce dos semanas después de que el gobernador Gavin Newsom reabriera California y levantara el mandato estatal de máscaras. La recomendación del condado de Los Ángeles, que no es un mandato, en el condado más poblado de la nación no coincide con lo que dicen el gobierno estatal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es que las personas vacunadas en ciertos entornos públicos cerrados no necesitan estar enmascaradas. Se supone que las personas no vacunadas deben usar máscaras en público.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está instando a las personas vacunadas a usar máscaras a medida que aumentan los casos de la variante delta en todo el mundo, que se identificó por primera vez en la India. Hong Kong dice que prohibirá todos los vuelos de pasajeros desde el Reino Unido a partir del jueves. Más del 95% de los casos de COVID-19 en el Reino Unido son de la variante delta.

El departamento de salud pública del condado de Los Ángeles sugirió que las personas usen máscaras cuando estén dentro de las tiendas de comestibles o minoristas, así como en los teatros y centros de entretenimiento familiar y lugares de trabajo cuando se desconozca el estado de vacunación de las personas. "Hasta que comprendamos mejor cómo y a quién se está propagando la variante Delta, todos deberían centrarse en la máxima protección con una mínima interrupción de la rutina, ya que todas las empresas operan sin otras restricciones, como distancia física y límites de capacidad", dijo el departamento en un comunicado de prensa.