Niñas futbolistas del Valle buscan campeonato Nacional, esperan recibir la ayuda de toda la comunidad para alcanzar sus sueños

Después de viajar a utah y luchar contra idaho, colorado, arizona, utah y montana, el coachella fc girls u14 se convirtió en el 2021 en campeonas del torneo .

Ahora ansian ganar la copa Presidente nacional de fútbol juvenil de EE. UU. En des moines, iowa, la próxima semana, donde jugarán contra equipos de las regiones del medio oeste, sur y este de los estados unidos.

El equipo ha estado recaudando dineropero aún no han alcanzado el objetivo para cubrir los costos de las 20 jugadores.

Los fondos recaudados se destinan a vuelos, hotel, comidas y transporte en Iowa Si usted desea ayudar puede hacer su donacion en la pagina de Go Fund me Fundraiser by Anai Hernandez : Coachella FC Farwest Regional Champions U14 Girls (gofundme.com)