Negociantes de eventos sociales del este del valle alzan su voz en la junta del condado

Kunamundo

En la junta de supervisores del condado de este martes, una jovencita del valle de Coachella habló con lágrimas en los ojos.

“Espero poder bailar con mi papá” compartió Mia.

En una semana ella celebrará su quinceañera en uno de los ranchos del este del valle. La joven dijo que ella representaba a las decenas de jovencitas que sueñan con tener su quinceañera al aire libre.

Un posible cambio a la ordenanza, que permite a los populares ranchos a hospedar eventos temporales, tiene a ella y muchos usando su voz. Hace unas semanas, la industria de eventos sociales se alarmó al enterarse que se estaban proponiendo límites al número de fiestas en los ranchos a solo cuatro al año. Entre los que llegaron a mostrar sus disgusto a la propuesta: estilistas de belleza, dueños de negocios de comida, y propietarios de rancho.

Ellos dicen que la idea de restringir el número de fiestas en los ranchos causaría un colapso al sector de eventos temporales.

“Yo como vendedor hago muchas fiestas en los ranchos y teniendo un límite de fiestas no me iba beneficiar a mi a mil familia”, comentó Reynaldo de Snacks on the Go.

“Si les quitan esas oportunidades a los ranchos también a nosotros nos quitan esas oportunidades que no hay muchas”, dijo Luis, de Slush Life.

La iniciativa fue pospuesta de la agenda de los supervisores del día de hoy.

La dueña del Rancho 5, Claudia Lua comenta que desean buscar una solución que beneficie a todos.

“No lo podemos perder y no vamos a dejar que esto se pierda porque nuestra cultura y nuestra familia es muy importante”, dijo Claudia.

En un comunicado el supervisor Manuel Pérez indica que está preparando una reunión para tocar el tema.



“Aprecio a los individuos del este del valle de Coachella que acudieron a la junta en Riverside o llamaron. Su voz es importante. Estoy preparando una junta, para que yo y el personal del condado, escuchemos las preocupaciónes de los ranchos y las comunidades y proveamos información. El condado de Riverside tiene una ordenanza de eventos temporales, ordenanza 348. Bajo la ordenanza, si su hogar se encuentra en las áreas no incorporadas del condado, usted no tiene que tener un permiso para una celebración familiar con amigos si hay menos de 200 personas y es un su casa o un terreno más grande como los ranchos. Es cuando los eventos sobrepasan las 200 personas que un permiso de eventos temporales es necesario del condado. Fiestas con más de 200 personas crea preocupaciones para los vecinos y el permiso aborda temas de seguridad pública para que haya un ambiente adecuado para los invitados, como el control del tráfico, estacionamientos, seguridad, servicios de emergencia, suministro de agua, basura, baños, protección de incendios, etc. El condado de Riverside está trabajando en cambiar la ordenanza de eventos. Unos de los cambios considerándose dará más oportunidades a negocios locales que hagan más eventos, si los permisos son permitidos. Algunos de los cambios reforzarán la ordenanza para abordar temas de seguridad pública de fiestas grandes en los hogares. Sean cuales sean los cambios de la ordenanza, no tendrán un impacto en negocios pequeños. Tandrán un impacto en aquellos que no sigan las reglas y tendrán que adherirse a las reglas como todos." -Supervisor V Manuel Perez

Claudia Lua ahora solo cuenta los días que faltan para compartir más de su punto de vista con las autoridades.

“Pero ahora veo la luz, veo la oportunidad y veo que hay esa luz y una oportunidad para que podamos seguir adelante”, concluyó Lua.

Muchos de los negocios que acudieron a la junta dicen que apenas se están recuperando de las restricciones por la pandemia. Es por eso que era muy importante para ellos asistir.