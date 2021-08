Avanza el proyecto de la creación de un bosque urbano en la ciudad de Coachella

Kunamundo

En unas cuantas semanas un gran proyecto de embellecimiento se completará en la ciudad de Coachella. Uno que tiene la meta de crear más espacios verdes al este del valle.

Desde febrero de este año, una sección de la avenida Grapefruit en Coachella ha estado bajo intensa construcción.

“Esta calle es una de las calles más principales, sabemos que por la calle grapefruit mucha gente viene de mecca o oasis y termal, por aqui pasan por la ciudad de coachella”, dijo el alcalde de la Ciudad de Coachella, Steven Hernandez.

Este lunes por la mañana los trabajadores fortalecieron la barrera que protegerá los árboles recién plantados en medio de la calle de doble sentido.

“Falta un nuevo semáforo que está bajo construcción”, agregó Hernandez.

El alcalde Hernández, dice que en unas semanas se completarán los trabajos de renovación de la avenida concurrida

Aparte de expandir la vía principal de dos a cuatro carriles, Hernández comenta que creará

un bosque urbano que beneficie el medio ambiente y la población.

“La idea es que salga la comunidad, que salga a caminar, que salga usar su bicicleta”, dijo Hernandez.

Él agrega que la zona contará con más de doscientos sesenta árboles y más de mil quinientas plantas.

“Sabemos que estos árboles van a crecer, estos árboles van a dar mucha sombra, va estar un poquito más fresco”, dijo Hernandez.

Fuentes de aguas, bancos, y luces de seguridad ya han sido instaladas. El atractivo también tendrá aceras y carriles para bicicletas.

La Paleteria Jiquilpan se encuentra a unos pies de donde el proyecto se está impulsando.

Yadira Gallardo espera que el novedoso paseo atraiga más clientes.

“Siento que va ser un gran beneficio, pienso que va a haber más gente caminando por estos lugares”, dijo Gallardo.

A la vuelta de la esquina, en el taller de mecánico, ARS, Francisco Ruiz dice que esto cambiará la imagen de una zona que por muchos años fue pasada por alto.

“Se me hace muy rápido la construcción y está quedando muy bien aquí Coachella”, dijo Ruiz.

La inversión tiene un precio de 5.3 millones de dólares. Hernandez dice que los fondos para pagar la transformación provienen de una beca del estado y de la asociación de gobiernos del valle de coachella.

“La idea es no subirles los impuestos y gracias a Dios no me han subido los impuestos, pero hemos traído proyectos buenos a la ciudad de Coachella”, concluyó Hernandez.

Entre los otros beneficios de la creación del bosque urbano están: conservar energía y promover un estilo de vida más activo.