Controversia por posible construcción de piscina de olas en La Quinta

El desarrollador de un complejo de piscinas de olas propuesto en La Quinta está trabajando para minizar las preocupaciones de los residentes .

Algunos vecinos de comunidades de golf privadas y tranquilas en el extremo sur de la ciudad dijeron que un parque de surf no es lo que el área necesita, pero el desarrollador tiene la intención de mostrarles que sus preocupaciones sobre el tráfico, el ruido y las interrupciones no están justificadas.

"Vamos a demostrar que esto puede no ser lo que la gente piensa que es", dijo John Gamlin, presidente de Coral Mountain Wave Development.

Gamlin enfrenta una batalla cuesta arriba tratando de ganar la aprobación de cientos de vecinos de los proyectos para Coral Mountain Resort, una comunidad residencial privada de lujo con una piscina de olas surfeable de casi 17 acres. La recreación en el Valle de Coachella está cambiando, dijo Gamlin, y un proyecto como este apunta a atraer gente nueva al desierto mientras ayuda a La Quinta a mantenerse relevante.

"Los jóvenes, los millennials y la Generación Z no están jugando al golf y, por lo tanto, se está produciendo un cambio radical en la demografía", dijo. Se espera que el proyecto de $ 1 mil millones genere hasta $ 2.2 millones en ingresos de la ciudad cada año, pero a los residentes cercanos les preocupa que el complejo cause estragos en su calidad de vida.

"Este es el lugar equivocado para esto", dijo Kelly Welton, residente de Trilogy. "Esto no pertenece a una zona residencial tranquila".

Un borrador del Informe de Impacto Ambiental independiente aborda todas las preocupaciones que Gamlin ha escuchado hasta ahora, dijo, desde las interrupciones del vecindario hasta el uso del agua.

Dijo que el ruido se estudió en un parque de surf existente en el centro de California, y este proyecto tiene suficiente mitigación para mantenerlo en silencio. "Puedes pasar por esta comunidad con la cuenca de olas en funcionamiento y no sabrías que está funcionando", dijo.

Los estudios de tráfico, dijo Gamlin, muestran que no será necesario mejorar inmediatamente las intersecciones cercanas como resultado de este proyecto, y que ya no se proyectarán esperas en los semáforos. "No he encontrado nada que no crea que no podamos abordar de una manera que sea aceptable para cualquier vecino", dijo. "Somos el club de campo privado equivalente a una piscina de olas, en lugar de golf".

Se espera que la comisión de planificación de La Quinta se haga cargo del proyecto en octubre y los desarrolladores esperan la aprobación del ayuntamiento para fines de año.

El período de revisión del proyecto finaliza el viernes 6 de agosto. Los residentes deben enviar sus comentarios a la ciudad de La Quinta antes de esa fecha. Para proporcionar comentarios en respuesta a este aviso (incluya "Coral Mountain Resort DEIR" en la línea de asunto) por escrito, antes del 6 de agosto de 2021, a: Nicole Sauviat Criste, Asesora Planificadora, Ciudad de La Quinta, 78-495 Calle Tampico , La Quinta, CA 92253, o consultingplanner@laquintaca.gov. Incluya su nombre, dirección y otra información de contacto en su respuesta.