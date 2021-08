“Preocupación”: Líderes en Coachella incómodos con la baja tasa de vacunación

Kunamundo

La ciudad de Coachella sigue siendo una de las ciudades con menos personas vacunadas contra el COVID-19 en todo el valle de Coachella.

Los bajos índices tienen a una líder de la ciudad proponiendo tomar más acciones para proteger a la comunidad.

Según el censo del 2020, la ciudad tiene una población de 41,000 habitantes.

Desde que inició la pandemia, en la ciudad de Coachella se han confirmado 8,215 casos del coronavirus y 97 muertes.

Francisco Sanchez dijo que no lo pensó dos veces y se vacuno.

“Me vacuné porque es muy dura la COVID y es un peligro para todas las personas que no se vacunan”, dijo Sanchez.

Mientras que en la ciudad de Indio un 57% de los elegibles ya se vacunaron por completo, en Coachella solo el 51% de los habitantes se consideran totalmente protegidos contra el virus, según datos del Condado de Riverside.

“Eso nos causa dudas, nos causa preocupación por el bienestar de la comunidad, no sabemos exactamente porqué será, no somos expertos, no yo soy experta de salud pública”, dijo la concejal, Megan Beaman-Jacinto de la Ciudad de Coachella.

Beaman-Jacinto explica que continúan alentando a sus residentes sobre la importancia del antídoto para.

“Tenemos que seguir luchando como una comunidad y unidad para la salud pública de todos, removiendo lo político y confiando en los expertos científicos de los doctores referente al bienestar de la comunidad”, dijo Beaman-Jacinto.

Durante la junta del concilio del miércoles por la noche Beaman - Jacinto señaló que busca instaurar la mascarilla obligatoria en la ciudad en lugares cerrados públicos.

“Queremos considerar tomar un paso más, así la protección de nuestros residentes, muchos de los cuales siguen sin vacunas y requerir el uso de mascarillas siempre y cuando estemos adentro”, agregó Beaman-Jacinto.

Los oficiales en Palm Springs y la Ciudad de Catedral ya han adoptado una medida que exige usar las mascarillas para entrar a comercios públicos.

“Entonces no es tan raro tampoco que podamos hacer lo mismo en todos los lugares de Coachella y así brindemos un poquito más de apoyo y protección para nuestros residentes”, concluyó Beaman-Jacinto.

Con el tiempo la tasa de vacunación en Coachella ha aumentado.

En tan solo un mes, la tasa creció un 4%. Es decir de 47% a un 51%

Beaman-Jacinto nos informó que le gustaría abordar el tema de las mascarillas en la próxima junta con el concilio. Esto podría ser tan pronto como para la primera semana de septiembre.

“Y si no nos vacunamos podemos contagiar a nuestras familias y puede seguir siendo más grande la pandemia”, dijo Sanchez quien ya cuenta con dos dosis de la vacuna Moderna.