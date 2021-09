La tasa de suicidios en el Valle de Coachella supera la tasa del condado, estatal y nacional.

Kunamundo

Según el informe del DHCD La tasa de suicidios en el Valle de Coachella supera la tasa de suicidios del condado, el estado y la nación, según un informe de necesidades de la comunidad encargado por Desert Healthcare District and Foundation.

“Le pedimos a la comunidad que reaccionara a los datos y nos dijera, '¿Cuáles son sus prioridades?'”, Dijo el Dr. Conrado Bárzaga, director ejecutivo de Desert Healthcare District. Según el informe, el suicidio es la décima causa principal de muerte a nivel nacional: en los EE. UU., Hay 14,6 muertes por suicidio por cada 100.000 personas.

California tiene una tasa un poco más baja con 11,0 muertes por suicidio por cada 100.000.

El informe muestra que hay aproximadamente 19,4 suicidios por cada 100.000 personas en el Valle de Coachella.

Rancho Mirage, Palm Springs y Desert Hot Springs tienen las tasas más altas, mientras que Bermuda Dunes, La Quinta e Indio tienen las más bajas.

El Dr. Bárzaga dice que los datos lo han dejado claro: los recursos de salud mental deben ser una prioridad. "Será importante que nos armemos de recursos para abordar esta crisis que se avecina", dijo. Él dice que el distrito planea asociarse con organizaciones comunitarias que pueden ofrecer ayuda a las personas con dificultades. Un profesional de salud mental local, Ken Seeley, dice que ha visto un aumento drástico de clientes debido a la pandemia. “Los suicidios han aumentado, las sobredosis han aumentado.

La gente que vive aquí con esta pandemia está muy aislada. Y no hay conexión humana en este momento ", dijo Seeley, también intervencionista y profesional certificado en trauma. Seeley dice que ese es uno de los mayores problemas en este momento. Cuando las personas están luchando, necesitan buscar ayuda, pero a menudo no quieren hacerlo por ansiedad o miedo. "¿Cómo podemos empezar a cambiar la conversación y eliminar el estigma de pedir ayuda?", Preguntó Madison Weil de News Channel 3. "Ese es un componente clave", dijo Seeley. "Lo sé personalmente porque he sido una de esas personas en las que compré un arma en Internet para suicidarme. Estuve tan cerca de hacerlo. Y estoy muy agradecido de no haberlo hecho y pedí ayuda ". Seeley compartió que usa su propia experiencia hoy para instar a otros a hablar con un consejero, terapeuta o amigo. “Hay un dicho por ahí ... el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Quiero que sepan que hay ayuda. Puede superar esto si pide ayuda ", dijo. Puede leer el Informe completo sobre las necesidades de la comunidad del distrito de atención médica del desierto AQUÍ. Si usted o un ser querido está en crisis y necesita ayuda inmediata, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al (800) 273-8255. Las líneas telefónicas son atendidas por profesionales capacitados; la llamada es gratuita y confidencial. Si necesita estar conectado a los servicios de salud mental en el condado de Riverside, llame a la línea CARES al (800) 499-3008. Si necesita atención médica de emergencia, llame al 9-1-1 o vaya a la sala de emergencias del hospital más cercano.