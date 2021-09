La nueva presidenta del Colegio del Desierto preserva sus raíces humildes

Kunamundo

Hace casi un mes, una mujer hispana se convirtió oficialmente en la presidenta del Colegio del Desierto.

Un retrato de una mujer orgullosamente presumiendo unas uvas decora la oficina de la doctora Martha Garcia.

“Es un recordatorio que es importante hacer lo mejor que yo puedo”, dijo la doctora Garcia.

Ella nos cuenta que la mujer en la fotografía es su madre que falleció de cáncer.

“Mi mamá trabajó aquí en el Valle de Coachella cosechando uvas por bastante tiempo”, comentó la doctora Garcia.

Desde 1999, ella ha ocupado distintos cargos en el ambiente de la educación superior. Durante los últimos tres años, ella fungió como la presidenta del Colegio Comunitario del Valle Imperial.

“Muy emocionada, la verdad porque tengo la oportunidad de servir a esta comunidad”, agregó la doctora Garcia.

La doctora García asume la posición en un tiempo lleno de retos para el colegio. La cantidad de estudiantes inscribiéndose para clases ha disminuido significativamente. La pandemia ha limitado la cantidad de cursos disponibles en personas. Ella dice que buscar respuestas y soluciones a estos asuntos es fundamental.

“Me comprometo a trabajar con ustedes y hacer lo que se puede en el Colegio del Desierto para seguir ayudando a la comunidad por medio de la educación”, señaló la doctora Garcia.

La hija de padres inmigrantes y campesinos señala que también espera ser un ejemplo para estudiantes hispanos. En sus 20s se convirtió en madre soltera, pero eso no la desanimó a luchar por el éxito.

“Una de mis barreras que tuve fue ser madre soltera, esa es la bendición más grande que he tenido, y estuve estudiando mientras trataba de criar a mi hijo con el apoyo de mis papas. Es importante que les comente, que reconozco que es algo muy difícil y que es importante para mi que se les dé apoye lo más que podemos, porque tienen la esperanza de que por medio de la educación sus vidas van a mejorar y las de sus hijos”, compartió la doctora Garcia.

Hoy no se olvida de sus raíces humildes y honra a su madre siguiendo sus consejos.

“Para ella siempre fue importante, antes de fallecer, me pidió que le prometiera que iba seguir siendo la misma persona, que nunca se me olvidara de donde vengo y quien soy. Segundo, que iba seguir ayudando a la gente que tiene necesidad, pero especialmente a los que necesitan más ayuda en la vida. Entonces esta pintura significa un compromiso muy grande y una honra a mi madre porque si no me hubiera inculcado los valores que me inculcó, no sería la persona quien soy hoy”, concluyó la doctora Garcia.

Con compartir su historia, la doctora García desea enviar el mensaje que cualquier trabajo es alcanzable con mucho esfuerzo.