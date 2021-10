El condado creará reglas para fiestas en ranchos con el aporte de la comunidad

Una decisión por parte de la mesa de supervisores del condado de Riverside tiene a muchos propietarios de ranchos llenos de esperanza.

El martes, el condado de Riverside votó oficialmente para incluir a los organizadores de fiestas en la creación de una ordenanza que beneficie a ellos y a las autoridades.

El condado tiene planes de elaborar una ordenanza exclusivamente para el valle de coachella que regule los eventos en los ranchos.

Los cinco supervisores votaron a favor de la iniciativa impulsada por el supervisor Manuel Perez.

“Creo que esto es un gran paso que hay que aplaudir, que se escucharon las necesidades particulares de un distrito, las cuales no son iguales al resto del condado”, dijo la portavoz del Condado de Riverside, Yaoska Machado.

Para la dueña del Rancho 51, Claudia Lúa Alvarado, esta decisión es un triunfo para ella y otros propietarios de ranchos en el este.

“Estamos muy felices de que esto haya pasado después de una gran batalla, estamos viendo los frutos de algo bueno”, dijo Alvarado.

Desde junio, el sector de la industria de eventos temporales ha estado alzando su voz. Propuestas que limitarían el número de eventos a 4 al año en los ranchos los ha mantenido ansiosos.

“Sabemos la necesidad, la entendemos claramente, de que con 4 eventos, no hace un negocio, y la gente, no solo van a ver cuatro eventos considerando que la mayoría son familias hispanas les gusta ser bodas, quinceañeras, bautizos”, dijo Machado.

En agosto, muchos de la industria de los eventos sociales se reunieron con el supervisor para manifestar sus preocupaciones

“Quiere decir que la junta que hubo hace unos meses sirvió para empujar al supervisor a que hablara con sus contrapartes en la junta de supervisores y que tuvieran el apoyo del resto de ellos”, dijo Machado.

Machado dice que aún es muy temprano para saber en qué consistirán las nuevas reglas.

Lo que sí afirma, es que tal vez vendrá con el requerimiento de permisos.

“También entendemos el enojo de aquellos residentes que viven cerca a estos ranchos, que tienen su propio rancho y no quieren escuchar música a altas horas de la madrugada y no quieren ver que no hay estacionamiento en la calle”, dijo Machado.

Alvarado dice estar más que lista y dispuesta para la tarea.

“Nos va dar tranquilidad para ya no estar preocupados que esto y que aquello, y eso es lo que queremos todos, trabajar agusto”, dijo Alvarado.

La portavoz del condado dice que el próximo paso es tener más juntas comunitarias.