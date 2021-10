Celebran la aceptación de los fondos por el condado para mudar a residentes del parque de casas móviles de Oasis

Los activistas detrás del movimiento de ayudar a las familias que viven en el parque de casas móviles de Oasis dicen que cada vez están más cerca de alcanzar su meta.

La calidad de agua potable continúa siendo la queja principal de los vecinos que viven en el lote de las casas rodantes sobre la 70 en Thermal.

Desde el 2019 y en más de una ocasión se han emitido órdenes de emergencia por la agencia ambiental de protección por niveles altos de arsénico.

“La calidad de vivienda de uno tienen un impacto muy grande en la calidad de vida de una persona”, dijo Omar Gastelum del Consejo de Liderazgo

El asambleísta Eduardo García aseguró 30 millones de dólares en julio y el condado los aceptó esta semana.

Jeanet García fue reubicada no hace mucho por el condado del lugar y ahora aboga por sus vecinos que aún viven en condiciones insalubres.

“Es triste porque cuando uno piensa que va a venir a los Estados Unidos piensa que va a llegar a un lugar mejor”, dijo Garcia.

Según el condado, el dinero no se podrá usar para reparaciones a las viviendas ya que están localizadas en tierras tribales.

Un plan para trasladar a los residentes se está desarrollando con el departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad.

Gastélum dice que los residentes deben ser parte de lo que se tiene en mente.

“Las decisiones que tome el condado con este dinero, va a impactar primero a los residentes de Oasis y ellos son los que han estado viviendo estas circunstancias por 10, 15, 20 años, hasta algunos residentes”, dijo Gastelum.

¿Pero qué pasará con el parque después de la reubicación? ¿Entrarán nuevos inquilinos?

Estas interrogantes fueron manifestadas por los supervisores durante la aceptación de los fondos y también es la misma preocupación de los activistas que han luchado para impulsar el cambio.

“Puede que dentro de unos años tengamos un problema igual, que reubicamos a esta gente, pero hay otra población allí ahora que está viviendo los mismos problemas”, dijo Gastelum

La asesoría del condado contestó durante la junta que se encuentran buscando una resolución con las autoridades de las tierras tribales y jefes del parque para prevenir que se muden nuevos residentes.

“Lo de Oasis es un reflejo de las condiciones de las comunidades en el este del Valle de Coachella, dado que no hay viviendas asequibles en el área, muchos residentes no tienen otro opcion mas que ir estos parqueaderos como en oasis y que no tienen las mismas protecciones”, dijo Gastelum.

Janet dice que no descansará hasta que sus vecinos tengan un hogar digno.

“Hemos estado luchando, hemos estado pidiendo eso, y este avance es algo grande”, dijo Garcia.

Este es el comunicado del Asambleísta Eduardo Garcia.