Tormenta invernal trae lluvia y fuertes vientos al valle de Coachella

Una poderosa tormenta llegó este martes al valle de Coachella. Varias partes de la región experimentaron lluvia casi todo el día. Muchos residentes tuvieron que sacar sus abrigos del closet para salir de casa.

El valle de Coachella amaneció con un cielo gris y la primera tormenta invernal de la temporada.

“Por un lado está bien, pero por otro no porque la gente que trabaja afuera no puede trabajar”, dijo un residente en la Ciudad de Catedral.

El temporal trajo fuertes vientos y llovizna.

“Si hay que manejar con ciudad, porque si está muy resbaloso y la gente también anda muy recio. Hay que cuidarse mucho porque si ya mire un par de accidentes por aquí”, dijo otro residente.

Se reporta que en la ciudad de palm springs llovió casi media pulgada. Como precaución, el carril en dirección al sur en la calle Indian Canyon se cerró. Al igual que otro carril del sentido al este en vista chino.

“Si nos sorprendió porque apenas la otra semana pasada estábamos con calorcito todavía, las refrigeraciones prendidas y de pronto se nos viene el frío, pero lógico estamos en diciembre”, dijo una residente en Desert Hot Springs.

El valle de Coachella hoy registró una baja temperatura de 46 grados. La temperatura llegó a una máxima de 58 grados.



“No me gusta pero ni modo tengo que sacar mi sueter”, dijo una residente.

El oeste del valle experimentó la mayoría de la lluvia. Pero en el este, se reportaron rafagas de viento de más de 50 millas por hora.

“Bueno nos esta complicando un poquito el dia pues por el trabajo más que nada, pero no todo bien, no va pasar nada, no pienso que esta lloviendo muy fuerte”, dijo un residente.

Se espera que mañana miércoles el clima regrese a su normalidad. Para algunos hoy es una probadita de invierno.

“A mi me encanta, mira como ando, ahorita compre un gorrito. Me gusta mucho”, concluyó otra residente.