Algunas consideraciones para recibir de forma seguro el año nuevo

Por segundo año consecutivo, el coronavirus es una presencia no deseada durante el festejo del año nuevo.

El condado de Riverside como muchas partes del país están experimentado un aumento de transmisión de COVID-19.

Según los expertos, la forma más segura de celebrar el año nuevo es en casa.

Maria Concepcion Medina de Ortiz recibirá el año nuevo desde el sofá de su hogar.

“Lo vamos a celebrar en casa, pero somos pocos solamente, mis hijos, mis nietas, y nosotros los papás”, dijo Medina de Ortiz.

Aunque dice que su celebración de nochevieja lucera distinta, no quiere arriesgarse a contraer el virus.

“Esperamos que esta enfermedad termine y que ya todos estén vacunados para que esto pare”, dijo Medina de Ortiz.

En el condado hoy se reportaron 1,765 nuevos casos de coronavirus.

“Actualmente no hay ningún tipo de restricción que diga que no puedes reunir pero es más de tomar decisiones individuales conscientes de ver con quien me voy a reunir, quizás solo nos quedamos en casa y entre nosotros mismos celebramos”, dijo la portavoz del condado de Riverside, Yaoska Machado.

Machado informó que tan solo desde ayer miércoles a hoy jueves, el promedio de casos positivos aumentó de 8% a un 9%. Machado también agregó que el 95% de los nuevos casos son en personas no vacunadas entre los 18 y 40 años.

“Ayer se registraban en promedio 28 casos por cada 100 mil habitantes, ahorita ya tenemos 33 casos por cada 100 mil habitantes”, dijo Machado.

Se recomienda que celebre con sus familiares o amigos vacunados para proteger a los niños menores de cinco que aún no califican para la vacuna o las personas con un sistema inmune débil.

“Entre más barreras pongamos entre nosotros y los demás, va ser muy importante y sobre todo esta variante omicron, puede de todos modos, completamente vacunados y tener el refuerzo, nos podemos contagiar”, dijo el doctor Ilan Shapiro

Para las familias con miembros vacunados y no vacunados, la forma más segura de prevenir la propagación de las variantes altamente contagiosas es usando mascarillas.

“Cada persona va a tener que asumir el riesgo de lo que está haciendo, todos ya sabemos que entre más personas, menos aire hay, menos vacunas, más problemas podemos tener”, dijo el doctor Shapiro.

Y si de todas formas su opción es salir, se le aconseja que no baje la guardia.

“Asegurándonos que solo estemos yendo a una fiesta, teniendo justamente nuestra mascarilla que debe ser quirúrgica, N95, o K95, las telas prácticamente no están siendo tan eficaces”, dijo el doctor Shapiro.

Aparte de las recomendaciones sanitarias contra el coronavirus, recuerde si va salir y va tomar, planifique cómo va a llegar a casa. Las autoridades están pidiendo a la comunidad que no detonen armas de fuego o cohetes durante la celebración del año nuevo.