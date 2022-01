Dos familias pierden todo en un incendio en Desert Hot Springs, piden apoyo

Dos familias en Desert Hot Springs lo han perdido todo. Un incendio este lunes por la madrugada los dejó sin hogar.

Las familias continúan en estado de shock ya que sus esfuerzos de años se redujeron a cenizas.

Escombros y ceniza es lo único que queda donde vivía el hijo de doña Antonia Najera.

“Mi hijo me habló llorando que la traila se quemó y pues perdió todo”, dijo doña Najera.

Doña Nájera nos cuenta que su hijo y su compañero de habitación dormían el lunes por la madrugada cuando la alarma del incendio comenzó a sonar. Ella comparte que su hijo Ignacio se levantó y fue sorprendido por una llamas de fuego. En ese instante corrió a sacar a su compañero de cuarto y a su perrito.

“Mi hijo se salió semidesnudo, en puros calzones, no se puso nada en los pies, tratando de rescatarlo y el mismo por que la lumbre ya estaba allí”, dijo doña Najera.

Cuando los bomberos llegaron al parque de casa móviles Park West, en la cuadra 64600 de la Pierson Boulevard, se encontraron una vivienda envuelta en llamas.

“Quiso regresar por lo menos sacar las llaves de los carros, no pudo, los pedazos se estaban cayendo, y ya no saco nada, con decirle que ni siquiera su cartera, no saco nada”, dijo doña Najera.

Esto causó que las llamas se extendieran y dañaron una vivienda vecina.

Entre los esfuerzos en contener el incendio, un bombero sufrió heridas y tuvo que ser llevado a un hospital. El incendio quemó 3 automóviles. un total de 7 personas quedaron sin su hogar, 4 adultos y 3 niños.

“Muy triste verdad, con tanto sacrificio se hacen de sus cosas y para comprar las cosas pues cuesta dinero y perderlos en un momento, todo, todo, se quemó todo, no sacaron nada”, dijo doña Najera.

En la casa al lado vivía la familia Cardoso Espino. La mamá espera un bebe y su hogar ahora es inhabitable. Ellos también se quedaron sin nada de pertenencias.

Doña Nájera dice que su hijo y su compañero de habitación quedaron sacudidos por lo que pasó.

“Pues por lo menos darle un poquito de ánimo, verdad, así como se siente, pues no perdió cualquier cosita verdad”, dijo doña Najera.

Y aunque todos lograron escapar, estas dos familias ahora tienen que empezar de nuevo, por lo que piden el apoyo de la comunidad.

“Por lo menos doy gracias a Dios, de que por lo menos ellos están vivos, porque las cosas materiales, con el esfuerzo, se pueden ir recuperando”, dijo doña Najera.

Si gusta ayudar a las familias, aquí están los enlaces de las campañas para recaudar fondos.