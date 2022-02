Anuncian proyecto multimillonario en el Salton Sea que busca preservar la naturaleza y brindar diversión a familias

En el este del valle de Coachella, la comunidad muy pronto podría tener una nueva opción de recreación.

El condado de Riverside ha presentado un proyecto multimillonario que no solo intenta restaurar el hábitat de especies en el extremo norte del Salton Sea, sino también podría ofrecer horas de entretenimiento para familias.

Cerca del centro comunitario en North Shore, que está justo a la orilla de la laguna del saltón se desarrollará un proyecto único.

Con un nuevo hábitat de agua de más de 150 acres, las autoridades del condado de Riverside buscan darle vida al lado a la orilla norte de la laguna del Saltón.

“Este es el primer proyecto de este tipo para el lago del Salton Sea, nada a este nivel se ha construido”, dijo Douglas Ordoñez, un analista del Condado de Riverside y encargado del proyecto.

El proyecto está denominado, ‘The Salton Sea North Lake Pilot Demonstration Project.

Ordóñez dice que el esfuerzo tiene un precio de $19.25 millones de dólares.

“El gobernador con la ayuda del asambleísta Eduardo Garcia nos aseguró $19 millones de dólares específicamente para este proyecto”, dijo Ordóñez.

El concepto es crear un lago entre 6 y 12 pies de hondo en la orilla del lago cerca de North Shore Yatch and Beach club.

“El lago va a restaurar el hábitat de peces, aves y faunas, queremos controlar el polvo”, dijo Ordóñez.

Conchita Pozar vive cerca de donde se tiene planeado el empeño.

“Muy buena idea y una gran oportunidad para los jóvenes que puedan salir de sus casas a ver la naturaleza”, dijo Pozar.

Orduñez dice que el condado y la autoridad del salton están trabajando juntos para finalizar el calendario sobre la construcción del proyecto.

Pero nos explica que el agua para la iniciativa vendrá de pozo, canal y agua de drenaje.

Para proteger la calidad del agua contra la de la laguna del salton construirán barreras de 10 a 15 pies de alto.

“Hacemos este proyecto para que ojalá en un futuro, otros proyectos puedan copiarnos”, dijo Ordóñez.

Orduñez señala que en el lago familias podrán nadar o navegar en barcos.

Se espera que empiece la construcción a finales del año .

“Tenemos un lago muy grande, que no lo podemos tocar, no lo podemos usar, no podemos ni ir en barco, no le podemos hacer nada, entonces esto sería algo muy beneficioso para nuestra comunidad y que viven alrededor”, dijo Pozar.

La primera junta comunitaria se llevó a cabo este fin de semana con el Supervisor Victor Manuel Perez, el Asambleístas Eduardo Garcia, el vicepresidente de la mesa del directive del Distrito de Agua de Coachella, el director ejecutivo de la autoridad del Salton Sea Patric O’Dowd y el jefe de operaciones del condado de Riverside Juan C Perez.

Para más información puede visitar esta página del condado.

https://rivco.org/community/salton-sea-north-lake-pilot-demonstration-project