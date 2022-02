Familia pierde sus mascotas y pertenencias tras incendio en Calle Portola, una de las damnificadas es una joven madre con 9 meses de embarazo

Esta manana bomberos terminaban de limpiar la tragica escena..

Cal fire confirmo que el fuego comenzó por una falla eléctrica que desato una chispa y posteriormente los fuertes vientos propagaron las llamas a otras casas.

Los afectados aun no pueden creer que solo cenizas quedan de su hogar.

Click here to visit the family's GoFundMe page to donate.

Una numerosa familia esta sin techo una de las victimas una joven madre que esta a punto de dar a luz a su bebe. Justo la noche anterior habia terminado de decorar el cuarto del nuevo integrante de la familia

Las mascotas de la familia stella y luna no pudieron ser rescatados del tragico incendio , en el momneto esperan recibir la ayuda de la comunidad sobre todo articulos de recien nacido o directamente donaciones a traves de una pagina de una pagina go fund me