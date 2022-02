A sus 74 años, entrenador de boxeo de Coachella sigue inspirando a los campeones del mañana

Muchos en el mundo del boxeo profesional consideran a Lee Espinoza como uno de los mejores entrenadores.

Esta semana la ciudad de Coachella lo reconoció por su larga dedicación a la comunidad.

Aunque hoy se ha retirado como entrenador profesional, el continúa guiando a los que buscan ser campeones.

Lee Espinoza nunca fue boxeador, pero por más de 4 décadas ha ayudado a jóvenes del valle coachella a convertirse en figuras importantes del boxeo.

“No tengo ni palabras para decir cómo se siente uno”, dijo Espinoza.

Espinoza nos cuenta que todo empezó cuando llevó a su hijo de 6 años a un boxeo de pequeños.

“Le dieron un trofeo grande a uno, y a otro más chiquito al otro, y mi hijo me dice, ¿papá, se lo van a llevar a la casa?, si, es de ello y dijo yo les gano” dijo Espinoza.

Al poco tiempo, su hijo Rubén Espinoza empezó a entrenar.

Y a la vez, Espinosa también fue aprendiendo cómo capacitarlo en el cuadrilátero.

Su hijo se retiró del boxeo, pero en el curso de los años su hijo logró ganar cerca de 300 trofeos.

“Pues yo cuando miro el boxeo, yo los miro, los miro porque estás ganando, o perdiendo”, dijo Espinoza.

En un cerrar de ojos, jóvenes se le empezaron a acercar, con la esperanza de ser grandes figuras del deporte como su hijo.

Espinoza guió entrenó a figuras como Pancho Segura, Sandra Yard, Randy Caballero, y cuatro hermanos, Joel, Jesus, Antonio, y Julio Díaz.

Fotos de sus triunfos adornan el gimnasio en Coachella nombrado en su honor.

La ciudad de Coachella le entregó un reconocimiento por su liderazgo e impulso al deporte en la ciudad.



“Ha producido campeones pero a la misma vez, ha producido jóvenes que son muy responsables, que tienen disciplina, a la misma vez no están involucrados en la violencia”, dijo el alcalde de la ciudad de Coachella, Steven Hernandez.

A sus 74 años, Espinoza sigue inspirando nuevos talentos y guiando a los entrenadores del mañana.

“Me encanta pues, lo que estoy haciendo, cada ratito me dicen cuando me voy a retirar y digo cuando dios me lleve”, concluye Espinoza.

Espinosa ha generado campeones nacionales y mundiales. Por su trayectoria, el es parte del salón de fama de la, ‘West Coast of Boxing Hall’ y fama de Boxeo de California.

La última aprendiz destacada de Espinoza, Jocelyn Camarillo, una joven de 17 años de Indio, ganó recientemente en los Campeonatos Nacionales de Boxeo de Estados Unidos 2021.