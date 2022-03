Congresista Ruiz nombre a ‘Dreamer’ local como invitada virtual para el discurso del Estado de la Unión

Una joven del valle de Coachella fue elegida por el congresista Raúl raíz para ser su invitada de honor en el discurso presidencial, el Estado de la Unión

Alma Benito es una joven de 22 años que habla tres idiomas. Por casi toda su vida, ha vivido en Thermal.

El martes por la noche tuvo un asiento de primera fila para asistir de forma virtual al Estado de la Unión del Presidente Joe Biden.

“Cuando me avisaron de eso, me sentía nerviosa, pero ahora me siento más emocionada porque no solo estoy representando a mi, sino a millones de mile de otro dreamers como yo”, dijo Benito.

Durante esta pandemia, Benito ha ayudado con los esfuerzos de vacunación en el este del valle de Coachella. Ella habla, inglés, español, y la lengua materna de los purépecha. Gracias a sus habilidades, ha convencido a su comunidad a vacunarse.

“Me hace sentirme feliz, porque mucha gente en mi comunidad, no se siente agusto en vacunarse, porque no saben o no tienen la información adecuado, pero cuando ven una cara familiar, una cara de su propia comunidad, se siente más agusto mas confiados a vacunarse”, dijo Benito,.

Benito emigró a los Estados Unidos a los cinco años con su familia.

“No fue hasta que estaba en high school cuando empecé a aplicar para las aplicaciones de los colegios, cuando me di cuando, me enteré que mis recursos eran limitados y solo por mi estatus en este país”, dijo Benito.

A pesar de muchos contratiempos para alcanzar el sueño americano, en unas semanas recibirá su título de flebotomista.

“Hemos visto que tan fácil es que pongan una pausa en DACA y no queremos seguir viviendo asustados o con miedo de que mañana nos quiten esa oportunidad y nos digan, ya está aquí”, dijo Benito.

El congresista Raúl Ruiz dice que escogió a Benito por su empeño y para resaltar la necesidad de pasar una reforma migratoria.

“Alma representa nuestro esfuerzo, el porque estamos luchando y para recordarle a Alma, a los Dreamers, y los inmigrantes que no son olvidados”, dijo el congresista Ruiz.

En este 2022, benito espera que haya cambios en la legislación migratoria de estados unidos

“Todo lo que hemos trabajado, lo echen a la basura y es lo que no queremos”, concluyó Benito.

Durante el discurso, el presidente Biden mencionó la necesidad de ofrecer protecciones permanentes para Dreamers.