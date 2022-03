Colegio del Desierto sigue con clases gratuitas de inglés, estudiantes celebran su progreso

Aprender un nuevo idioma es un reto que requiere mucho compromiso y paciencia.

Este jueves el Colegio del Desierto celebró los logros de un grupo de adultos que siguen con su meta de aprender inglés.

Las clases de inglés en el Colegio del Desierto son gratis.

El colegio comunitario recibió a sus estudiantes en el programa por primera vez después de meses de clases remotas con una celebración.

Emilio Santos llegó de Oaxaca, México hace diez años. El tiene dos meses aprendiendo inglés en el Colegio del Desierto.

“Quiero una mejor vida, quiero una mejor carrera”, dijo Santos.

Él es uno de varios adultos tomando ventaja de los cursos gratis de inglés ofrecidos en el colegio comunitario. El mostró su progreso hablando públicamente por primera en inglés.

Y no fue el único. Uno por uno estudiantes de Colombia, Costa Rica, y China destacaron sus conocimientos de sus países en inglés.

“Para ser un ejemplo para mis hijos que, para que vean que uno se puede superar, no solo puede ser así”, dijo Luis Ortiz, otro integrante del grupo de estudiantes.

Ortiz comparte que su esposa fue quien lo empujó a aprender inglés.

“Me siento con mas confianza, ‘I can speak more comfortably, so I think it's good’”, dijo Ortiz.

Esta celebración es el retorno de estudiantes a clases presenciales. Familias y amigos disfrutaron de un almuerzo en el atrio del colegio.

“Fue un poco difícil porque honestamente, si es de por sí complicado aprender un nuevo lenguaje, es más complicado hacerlo en línea”, dijo Lilian Fernandez, otra estudiante.

Fernandez dice que está muy orgullosa con su aprendizaje.

“Es lo que más me tiene contenta, porque yo puedo pedir lo que yo quiera en inglés”, dijo Fernandez.

Las inscripciones del programa de enseñanza del inglés como segundo idioma han aumentado un 105 por ciento este semestre. La profesora de las clases de inglés, la Dr. Elena Cruz Santoyo, explica que el programa dura 16 semanas.





“Poder hablar inglés es poder, se ocupa para trabajar, para hablar por usted mismo, para defenderse, para también hablar con los maestros de sus hijos”, dijo la Dr. Santoyo.

El programa cuenta con varias clases de diferentes niveles y puede tomar los cursos en persona o de forma virtual.

“Lo primero que debe de hacer es venir aquí al colegio e ir a nuestra oficina de registración. Usted no más tiene que decir, ‘oiga estoy interesada en las clases de inglés’. Allí les van explicar que las clases son gratis, que las clases se pueden registrar en cualquier momento, en esta semana, cualquier semana, cuando usted esté listo”, dijo la Dr. Santoyo.

La Dr. Santoyo también explicó que la comunidad puede tomar las clases sin importar su estatus migratorio.