Representante Ruiz reconoce labor de enfermera del valle de Coachella en la cámara baja de los Estados Unidos

En la cámara baja de los Estados Unidos hoy se reconoció las labores de una líder de la salud pública del valle de coachella por su atención a las comunidades desventajadas de la región.

La misión de la enfermera rosa lucas desde que llegó al valle de Coachella ha sido ampliar las oportunidades para las personas con bajos recursos.

Hoy el congresista Raúl Ruiz le hizo un pequeño homenaje en el capitolio de los Estados Unidos.

Rosa lucas es una enfermera especializada en medicina familiar.

Este miércoles, su fotografía deslumbraba mientras el representante Raúl Ruiz reconocía su vocación de servicio en el valle de Coachella ante el Congreso de los Estados Unidos.

Desde su casa y luciendo un vestido típico mexicano, Rosa no podía creer lo que estaba mirando por el televisor.

“La verdad era muy emocionante, de felicidad y honor y a la vez quería llorar”

Rosa llegó al valle en 1985 y de inmediato se sumó a organizaciones para ayudar a luchar contra desigualdades en salud entre la población.

“Tenía ganas de servir a la comunidad”, dijo Lucas.

Las brechas socioeconómicas y crecientes en comunidades rurales y campesinas la impulsaron a tratar de forma gratuita a pacientes con el congresista Ruiz.

Con el tiempo, Ruiz y Rosa ayudarían a desarrollar la única clínica que ofrece servicios gratuitos en la región, voluntarios en medicina del valle de Coachella.

Rosa comparte que es uno de sus mayores orgullos.

“Si porque muchos de los que no tienen servicio, no tienen papeles, no son documentados, en ninguna clínica, solo nosotros vamos a servirles sin ningún costo”

Su lema de vida es ir hacia la gente.

El eslogan inspiró que salieran las calles y atendieran a las personas sin hogar que viven en campamentos o debajo de los puentes.

“Donde el trabajo es necesario, es donde quiero trabajar”, dijo Lucas.

Al inicio de la pandemia, ella encabezó los primeros esfuerzos para llevar pruebas hasta los vecindarios donde viven los campesinos después de sus jornadas de trabajo.

“Hacer las pruebas por ejemplo unos empezaron, de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, eso es imposible, están trabajando en el campo a esas horas, tienes que hacerlo en la tarde”, dijo Lucas.

El representante Ruiz dice que Rosa ha transformado lo que significa servir a su comunidad.

“Ella ha estado allí, cuando nadie más estaba allí, ella estaba allí para la comunidad, para la comunidad pobre, la comunidad de bajos recursos y siempre lucha por la justicia social”, dijo Ruiz.

A sus 76 años, Rosa nos cuenta que no tiene planes de detener sus esfuerzos en un futuro cercano.