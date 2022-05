Programa en CVUSD ‘da alas’ a estudiantes interesados en carreras de aviación

El Distrito Unificado del Valle de Coachella cuenta con un curso diseñado para estudiantes interesados en una carrera en la industria de la aviación.

El distrito escolar tiene una cooperativa con una compañía que administra aviones privados en el aeropuerto de Thermal.

Ambas entidades se han unido con la meta de poner a estos estudiantes más cerca que nunca con el trabajo de sus sueños.

Unos siete jóvenes a punto de graduarse de la secundaria Desert Mirage High School llegaron este viernes para su último día de clases en el aeropuerto de Thermal.

“Creo que la clase hace que le pierdas el miedo a la aviación”, dijo Juan Nuñez, un estudiante de la secundaria de Desert Mirage.

Nuñez es uno de los estudiantes que ha estado acudiendo a un taller especial que intenta dar alas a los jóvenes que buscan conocer más sobre el mundo de la aviación.

“Todavía estoy diciendo que quisiera continuar pero se que sería algo con aviones”, dijo Nuñez.

Cada dos semanas estos alumnos han estado aprendiendo de cerca de los profesionales en Desert Jet sobre los diferentes empleos en la industria de los aviones.

“Es muy importante porque los estudiantes pueden venir aquí al aeropuerto y trabajar con aviones, o también ellos pueden hacer lo que viene siendo la mecánica o si ellos quieren hacer pilotos, también les enseñamos, cual es el camino para ellos obtener su licencia de piloto”, dijo Lissette Santiago, portavoz del distrito escolar.

Por el momento el curso especial solo se ofrece en Desert Mirage High School pero hay planes de expandirlo a las otras secundarias del distrito en el futuro.

“Tenemos un estudiante que se graduó el año pasado que hoy en día trabaja aquí en desert jet y también está trabajando para obtener su licencia de piloto.

El ex estudiante Joseph Marrotte dice que nunca se imaginó que una profesión en la aviación tan pronto sería alcanzable.

“Yo creo que es eso, porque no no es muy accesible, no muchos pueden venir ver de cerca a ver los aviones, muchos miran los policías todos los días, miran las ambulancia, que es algo que se mira”, dijo Marrotte.

En este último día, los estudiantes demostraron sus enseñanzas, desde señales de tráfico para dirigir un avión y cómo sujetar un avión para su despegue.

“Le da a los estudiantes la oportunidad de aprender fuera del salón, el cielo es el límite para ellos,”dijo Chris Little de la compañía Desert Jet.

Para Dayran Ochoa, trabajar cerca de los aviones lo ha inspirado a nunca darse por vencido.

“Estará bien un día agarrar mi licencia y un día agarrar mi avión”, dijo Ochoa.