La graduación de secundaria es un logro muy especial para una joven con debilidades de la vista

Miles de estudiantes del valle de Coachella están a menos de una semana de graduarse de la secundaria.

Y para una jovencita este logro extraordinario es muy especial ya que el camino no ha sido fácil debido a sus debilidades de la vista.

En unos pocos días, Esmeralda Vargas será la primera en su familia en recibir su diploma de secundaria.

“Me siento emocionada y orgullosa de mí misma”, dijo Vargas.

Su felicidad es evidente. Pero como destaca, su camino a la graduación ha sido uno lleno de contratiempos.

En el noveno grado, ella fue diagnosticada con un desorden en los ojos.

“Mi discapacidad se llama, Leber Congenital Amaurosis, que significa mi visión de los lados en el futuro a lo mejor se va acabar”, dijo Vargas.

Esmeralda comparte que hubo días difíciles.

“Me puse muy deprimida, no quería ir a la escuela, no terminé mis trabajos y se me hizo bien difícil hacer amigos”, dijo Vargas.

Pero gracias al apoyo de su familia y maestros, logró cambiar de ánimo y se motivó a completar sus estudios.

“Que creen en mí, sabía que yo podía hacerlo”, dijo Vargas.

La joven de padres michoacanos nos cuenta que su enfermedad de los ojos es degenerativa y hay posibilidades de que un día pierda la vista por completo.

Dos de sus hermanos también padecen de la afección.

“Les querían enseñar que pueden hacer lo que ellos quieran y pueden lograr todas las meta que otras personas pueden aunque tengan una discapacidad”, dijo Vargas.

La jovencita de 18 años asistirá al Colegio del Desierto después de graduarse de la secundaria, Coachella Valley High School.

Sus planes son ser abogada o psicóloga.

Esmeralda me dice que comparte su historia para inspirar a otros a que cumplan sus metas sin importar los desafíos que depara la vida.

“Yo le diría a la gente que tienen ganas de rendirse, que sigan adelante, porque yo sé que la vida puede ser muy difícil, pero no se presionen que otras personas van un paso diferente al suyo”, dijo Vargas.

Vargas se graduara de la secundaria Coachella Valley high school el 1 de junio que se llevará a cabo en los jardines de tenis en Indian Wells.