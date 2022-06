Mañana son las elecciones primarias, aún puede registrarse para votar

Mañana martes, los ciudadanos del valle de Coachella podrán votar para definir los candidatos que disputarán en las elecciones generales de noviembre.

La votación temprana ha estado vigente desde hace unas semanas en el condado. Hasta la fecha se reportan una baja participación en la jornada electoral, pero la oficina de elecciones espera que más personas se animen a salir mañana a entregar sus papeletas.

En juego se encuentran varias contiendas claves.

“Básicamente de representantes al nivel de condado, de ciudad, del estado, del congreso, que buscan reelección o que están buscando llenar nuevos puestos gubernamentales, como funcionarios electos”, dijo la portavoz del condado de Riverside Yaoska Machado.

A un día de las elecciones primarias. sólo un 14% de los votantes registrados en el condado de Riverside han devuelto sus boletas electorales.

“Lo que no queremos es que las personas no tengan excusa para no votar”, dijo Machado.

Machado dice que hay 87 puntos de entrega o buzones donde usted puede entregar su papeleta y 145 centros de votación a los que usted puede acudir para votar de forma tradicional.

“Si aún no se ha registrado para votar, todavía tiene la opción de registrarse para votar el dia de mañana y emitir su voto”, dijo Machado.

Mañana a las 8 de la noche se darán los primeros resultados preliminares y después se actualizarán cada hora.

Este año, el condado ha agregado una herramienta en su portal de internet para observar en tiempo real el conteo de los votos.

“A medida que van llegando las boletas, entonces si usted se meta ya, usted puede ver que están en salón donde hay muchisimas maquinas donde pasan las boletas y allí se está se haciendo el conteo de los votos”

Las Elecciones Primarias del martes determinarán quién se postulará en las Elecciones Generales del 8 de noviembre.

“Y sabemos también que muchas veces la gente piensa que solo las elecciones presidenciales son las que cuentan, pero la realidad es que las elecciones a nivel local tienen un mayor impacto por las que tienen un efecto directo en nuestra comunidad”, dijo Machado.

Para más información puede visitar la página

https://www.voteinfo.net/