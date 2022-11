Candidatos para la alcaldía en Coachella siguen monitoreando los resultados

“Yo me siento muy bendecido que pues ya son más de 8 años, pero 16 en total que esta comunidad me ha brindado la confianza y estoy muy agradecido lo que ha sucedido en mi vida y la confianza que ha tenido la comunidad, a la misma vez yo no me voy a ir es parte de mi comunidad , aqui esta mi familia y siempre ponemos coachella número 1”, dijo Hernandez.

