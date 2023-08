Marlene Zaragoza: Joven pugilista aspira a convertirse en boxeadora profesional. Conozca su historia en Mujeres Imparables del valle de Coachella. 

Sobresalir es justamente lo que esta haciendo Marlene, que a la edad de 8 años comenzó a incursionar en el difícil deporte del boxeo, siguiéndole los pasos a su abuelo. “El boxeo me ayudó mucho por lo que viví desde chiquita y pues me hacían burla mucho en la escuela. Y eso es porque mis padres me pusieron en el boxeo. Y pues también mi abuelo era boxeador profesional y estuve apegada a él.” Dijo la joven pugilista.

“Así me enseñaron mis padres que, aunque la vida este muy difícil tienes que seguir adelante, porque nadie más va a vivir tu vida. Y ellos nomas me dijeron de chiquita no me puedo quedar llorando, que tengo que salir adelante”. Relato Marlene.

