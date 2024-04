Propietario de restaurante Papa Dan’s Pizza and Pasta afirma que “cuarenta años de mi vida se han esfumado” tras el devastador incendio

"Para ser honesto, todavía estoy en estado de shock", dijo Mosley. "Creo que aún no lo he asimilado del todo". Mosley vio cómo Papa Dan's Pizza and Pasta ardía hasta los cimientos la madrugada del domingo en un incendio que redujo a escombros cuatro negocios. Se trata de un restaurante que abrió sus puertas por primera vez en 1984. El personal, a sólo unos meses de celebrar su 40 aniversario en agosto.

