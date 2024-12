Inicia la temporada de impuestos: conozca los beneficios de un número ITIN

El ITIN es un número de 9 dígitos que el Servicio de Rentas Internas o el IRS expide a las personas que hacen la declaración de impuestos, que no son ciudadanos Estadounidenses y que no tienen o no reúnen los requisitos para obtener un número de la seguridad social.

