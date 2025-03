Delincuente será juzgado por presuntamente asesinar a una mujer y a un sobreviviente del Holocausto en Palm Springs

Un comerciante local declaró a a nuestra estacion hermana News Channel 3 que Rajczi era un sobreviviente del Holocausto y dueño de Best For Less, una tienda de ropa femenina que alguna vez estuvo abierta en el centro de Palm Springs. Rajczi había vendido la tienda recientemente después de 20 años y se había jubilado.

Según el Departamento de Policía de Palm Springs, Dillon fue encontrada muerta en su casa, ubicada en la cuadra 2800 de Davis Way, por un vecino el 25 de enero de 2021. Las circunstancias no se aclararon de inmediato, pero una autopsia realizada días después confirmó que se había involucrado en un delito, aunque los detalles no se revelaron públicamente en ese momento.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.