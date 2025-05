College of the Desert elige a Val Martínez García como su nuevo superintendente/presidente

"Con el Sr. Val Martínez García, tenemos un líder que comprende profundamente los desafíos y las oportunidades que enfrenta College of the Desert", declaró el Dr. Joel Kinnamon, presidente de la Junta Directiva de College of the Desert. Su enfoque colaborativo y su compromiso con la excelencia educativa nos ayudarán a fortalecer nuestras fortalezas y a abordar las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes y de la comunidad.

