La Quinta busca proponer una ordenanza que prohíba los campamentos de personas sin hogar

"Cuando el jefe de policía de Palm Springs anunció que había arrestado a mil personas y que no, que estaba alimentando a más gente, se demostró que no funcionó", dijo Naylor. "Entonces, ¿por qué queremos que otra ciudad del Valle arreste gente cuando no funciona?"

Well in the Desert trabaja principalmente con la población sin hogar en Palm Springs, una ciudad que cuenta con una ordenanza de arresto para personas sin hogar. Naylor afirmó que no funciona.

Matthew Naylor, presidente de Well in the Desert, afirmó que no hay suficientes servicios en el Valle para que la ordenanza sea eficaz. Envió un correo electrónico al Ayuntamiento de La Quinta solicitando su detención.

