Delincuente acusado de robar una bicicleta eléctrica armado en Rancho Mirage y una mujer de Coachella fue acusada de conspirar con él

INDIO, Calif. (KUNA) - Un delincuente acusado de robar una bicicleta eléctrica en Rancho Mirage y huir armado de los agentes del sheriff fue acusado hoy de robo y otros delitos, mientras que una mujer de Coachella fue acusada de conspirar con él.

Rubén Murillo Galindo Jr. y Esther Cordova Montoya, ambos de 42 años, fueron arrestados el mes pasado tras una investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside que comenzó a principios de junio.

Tanto Galindo como Montoya fueron acusados del delito grave de robo, pero Galindo fue acusado de posesión de un arma de fuego cargada, resistencia al arresto y un cargo que agrava la pena por perpetrar un delito mientras estaba en libertad bajo fianza. Montoya fue acusada de violación de la libertad condicional. Galindo se declaró inocente el jueves durante la lectura de cargos ante el juez del Tribunal Superior Arthur Hester, quien programó una audiencia para llegar a un acuerdo por delito grave el 18 de agosto en el Centro de Justicia Larson de Indio. El acusado se encuentra detenido bajo fianza de 500.000 dólares en el Centro de Detención Byrd de Murrieta.

Montoya, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 35.000 dólares, deberá comparecer ante el juez el 8 de septiembre.

Según el sargento del sheriff, James Mills, la mañana del 7 de junio, Galindo presuntamente irrumpió en una residencia ubicada en Via Del Rossi, Rancho Mirage, se llevó la bicicleta eléctrica del propietario y huyó, presuntamente con la ayuda de Montoya.

Las cámaras de seguridad de la propiedad registraron el robo de principio a fin, según Mills.

Añadió que los investigadores del Equipo de Supresión de Robos identificaron primero a Montoya, quien fue detenida sin incidentes tras la presentación de una orden de allanamiento en su residencia el 25 de julio, ubicada en la cuadra 51400 de Ponderosa Drive. Pagó la fianza un par de días después y fue puesta en libertad.

Galindo fue identificado como el presunto ladrón menos de una semana después, y fue localizado en la zona de la calle Séptima y la avenida Orchard en Coachella el 31 de julio.

Mills declaró que cuando los agentes lo confrontaron, intentó huir en bicicleta, arrojando en el proceso una "bolsa que contenía un arma de fuego cargada y municiones".

Los agentes lo detuvieron sin más incidentes momentos después.

No se disponía de detalles sobre las condenas previas de los acusados.