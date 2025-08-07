El Centro Galilee organiza la entrega anual de mochilas para apoyar a los estudiantes

MECCA, Calif. (KUNA) - El Centro Galilee ayudó a las familias a prepararse para el año escolar con su entrega anual de mochilas el jueves en su sede en Mecca.

Los organizadores informaron que se entregaron más de 900 mochilas.

Cada mochila incluye artículos apropiados para cada edad, como cuadernos, lápices, crayones, barras de pegamento y carpetas.

Los organizadores informaron que el Club de Golf Bighorn otorgó una subvención que está ayudando a la organización sin fines de lucro a distribuir cientos de mochilas.

"Este evento es más que solo entregar mochilas", dijo Claudia Castorena, cofundadora del Centro Galilee. "Es una oportunidad para demostrarles a los niños de nuestra comunidad que creemos en ellos y que estamos aquí para apoyar su educación".

Para inscribirse o hacer una donación, visite www.galileecenter.org o llame al 760-396-9100.