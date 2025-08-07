Hombre arrestado tras presuntamente robar más de $100,000 en suministros médicos en un hospital local

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) - Un hombre de San Jacinto fue arrestado bajo sospecha de disfrazarse de personal de un hospital local para robar suministros médicos en tres ocasiones distintas.

El 9 de julio, la policía acudió a Eisenhower Health, ubicado en Bob Hope Drive, Rancho Mirage, por un robo de equipo médico, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO).

Funcionarios de la RSO informaron que, en tres incidentes separados ocurridos en junio y julio de 2025, el sospechoso robó más de $100,000 en equipo quirúrgico e injertos de piel. Vestía uniforme azul y una mascarilla quirúrgica para camuflarse entre el personal del hospital y evitar ser detectado al acceder a áreas restringidas de las instalaciones.

Durante la investigación, la policía identificó al sospechoso como un hombre de 47 años de San Jacinto.

El sospechoso fue encontrado el miércoles mientras viajaba hacia el sur, rumbo a San Diego. Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego detuvieron al sospechoso y registraron su vehículo, donde se localizó equipo médico y ropa hospitalaria robada.

Ese mismo día se presentó una orden de allanamiento en su domicilio, donde las autoridades recuperaron suministros médicos robados adicionales, con un valor de entre $10,000 y $25,000.

El sospechoso fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit por múltiples cargos, incluyendo hurto mayor, robo comercial y posesión de propiedad robada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Desert (RSO) reveló que el sospechoso estaba relacionado con robos similares en hospitales de Loma Linda y Newport Beach. Otras agencias están actualmente en proceso de presentar cargos adicionales relacionados con esos incidentes.

También podría haber más víctimas.

La investigación continúa en curso. Se insta a cualquier persona que tenga información relacionada con este caso a comunicarse con el agente Marco Castaneda en la Estación del Sheriff de Palm Desert al (760) 836-1600.