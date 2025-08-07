Médicos observan un aumento de la “niebla mental” en pacientes del valle

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) -- Médicos del valle informan que están observando un aumento en el número de pacientes con "niebla mental".

La niebla mental es un término que se utiliza para describir una serie de síntomas cognitivos, como problemas de concentración, lapsus de memoria y fatiga mental. Los médicos afirman que es común después de la COVID-19, pero también puede ser causada por estrés o afecciones subyacentes.

Las autoridades recomiendan que las personas con niebla mental grave busquen atención médica.

La Dra. Elaine Fogel Schneider, psicóloga local, afirma: "Se trata de personas muy inteligentes. Algunas trabajan, otras están jubiladas, pero esto afecta significativamente su capacidad para llevar una vida diaria a un nivel más alto".

Los médicos señalan que la falta de sueño, la deshidratación y la falta de ejercicio también pueden contribuir a la niebla mental. Esta condición afecta la capacidad de las personas para resolver problemas.

Fogel Schneider afirma que la niebla mental puede desaparecer varias semanas después de la infección viral que la provocó. Mantenerse hidratado, descansar bien, hacer ejercicio y comer sano puede ayudar a reducir la confusión mental.

Los médicos instan a las personas que sufren estos síntomas a contactar con médicos locales para obtener ayuda y combatir este problema.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com