Organizaciones locales reconocen a hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en el Día del Corazón Púrpura

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) El Día del Corazón Púrpura honra a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que han resultado heridos o caídos en combate.

El Corazón Púrpura fue establecido originalmente en 1782 por el general George Washington como la Insignia al Mérito Militar, y es una de las condecoraciones militares más antiguas y respetadas que aún se utilizan. La sección de Palm Springs de la Asociación de las Fuerzas Aéreas y Espaciales afirmó que es "un símbolo de valentía, resiliencia y dedicación que trasciende lo personal".