Arresto en caso sin resolver por doble asesinato en Moreno Valley en 2006

MORENO VALLEY, Calif. (KUNA) - Casi dos décadas después de que dos hermanos fueran encontrados muertos a tiros en un vehículo estacionado, investigadores del sheriff del condado de Riverside anunciaron el arresto de un sospechoso en el caso.

El 29 de enero de 2006, los agentes encontraron a Louie Granado, de 24 años, y a su hermano, Glenn Granado, de 34, dentro de un automóvil cerca de Pepper Court y John F. Kennedy Drive. Ambos hombres, residentes de Moreno Valley, habían recibido disparos mortales.

Los detectives identificaron a Richard Ferris, ahora de 50 años, como sospechoso durante la investigación original, pero afirmaron que no había pruebas suficientes en ese momento para presentar cargos. El caso permaneció en suspenso hasta abril de 2025, cuando la Unidad de Casos Sin Resolver del sheriff descubrió nueva información y reabrió la investigación.

Ferris fue arrestado el 1 de agosto en Boyle Heights con la asistencia de la Unidad de Delitos Graves e ingresado en el Centro de Detención Robert Presley por cargos de asesinato.

La investigación continúa activa. Se insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la Unidad Central de Homicidios al 951-955-2777.