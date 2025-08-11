Indio celebra la reapertura del icónico Burger Box

INDIO, Calif. (KUNA) - La ciudad de Indio celebró el regreso del icónico Burger Box con una ceremonia de inauguración el lunes.

Burger Box se encuentra en 81201 Indio Boulevard.

El restaurante cerró sus puertas tras 70 años de actividad a finales del año pasado.

"Cuando se pierde un producto básico del valle, es una verdadera lástima, porque no se debe arreglar algo que no está roto", comentó Amber Hepler, una clienta, a Telemundo 15 en octubre.

Ahora es propiedad de Yolanda Ruiz y su familia. Yolanda trabajó en Burger Box durante 24 años.

"Burger Box ha sido mucho más que un restaurante, ya que rápidamente se convirtió en un referente tanto para locales como para viajeros", declaró el alcalde Glenn Miller. "Estamos encantados de que Burger Box reabra en Indio, especialmente bajo el liderazgo de alguien tan comprometida con la comunidad como Yolanda Ruiz".