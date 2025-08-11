La medida que busca proteger a los estudiantes-atletas del calor peligroso

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – El calor extremo continúa creando condiciones sofocantes para miles de personas en el Valle de Coachella.

Para los estudiantes-atletas que regresan a clases y se preparan para los entrenamientos, esto significa menos tiempo bajo el sol.

La Federación Interescolar de California (CIF) cuenta con un conjunto de directrices para proteger a los estudiantes del calor y la humedad excesivos. Esta se basa en la temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT), que el Servicio Meteorológico Nacional describe como una medida del estrés térmico bajo la luz solar directa, que considera la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, el ángulo del sol y la nubosidad (radiación solar).

Esto difiere del índice de calor, que considera la temperatura y la humedad, y se mide a la sombra.

Estevan Valencia, director atlético de la escuela preparatoria Palm Desert, mostró a nuestra estacion hermana News Channel 3 el dispositivo que él y su cuerpo técnico utilizan para determinar la WBGT.

"Lo que se ha hecho es responsabilizar a las escuelas de garantizar que no estemos practicando en condiciones de calor extremo", comentó Valencia.

Valencia dijo que realizan una lectura cada vez que un equipo quiere entrenar al aire libre. Según él, los entrenadores han cambiado los entrenamientos a la madrugada o al atardecer para evitar el calor extremo.

Además de la temperatura del aire, Valencia explicó que la humedad es uno de los factores clave que la temperatura de bulbo húmedo y globo puede tener en cuenta.

"La humedad, obviamente, se debe al sudor, y cuanto más sudan los niños, y esa es la clave... esa es la parte preocupante", añadió. "Hay una gran diferencia entre la temperatura real y la temperatura de bulbo húmedo real" debido a otros factores, como la humedad y la velocidad del viento.

El tiempo máximo de práctica se reduce a solo una hora, y se deben proporcionar 20 minutos de descanso durante esa hora. Los jugadores de fútbol americano tampoco pueden entrenar con su equipo de protección para evitar el sobrecalentamiento.

Si la temperatura supera los 92°F, el entrenamiento debe posponerse hasta que baje la temperatura del bulbo húmedo.

Valencia afirmó que él, el cuerpo técnico y los preparadores físicos están preparados para adaptarse a las condiciones cambiantes del verano.

Somos atletas, y los atletas son conocidos por adaptarse. Y eso es lo que hemos hecho en todo el valle.

"En el Valle de Coachella se practican deportes desde hace más de 100 años. Así que, como saben, esta es otra forma de mantener a los niños seguros", añadió.