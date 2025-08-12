Alerta meteorológica hasta esta noche mientras continúa el calor extremo

Otro día caluroso en el Valle de Coachella. El día comenzó con humedad, pero los niveles de humedad han disminuido ligeramente a lo largo de la tarde. La persistente zona de alta presión continúa dominando el patrón meteorológico en el oeste de EE. UU. Esto nos trae calor extremo, pero también cielos mayormente despejados. Esto crea excelentes condiciones para la observación de la lluvia de meteoros Perseidas, que alcanza su máximo esta noche. Sin embargo, la luna está bastante brillante, lo que podría afectar la visibilidad de los meteoros. El mejor momento para ver la lluvia de meteoros será entre las 12 & 4 AM.

La mencionada cresta de alta presión comenzará a debilitarse lentamente en los próximos días. Para el jueves, una vaguada se desplazará hacia el oeste de EE. UU. Esto finalmente permitirá un enfriamiento gradual durante el fin de semana. A medida que sigamos estos cambios, es posible que veamos brisas nocturnas ligeramente más altas, pero nada fuera de lo normal. El enfriamiento continuará durante el fin de semana. Cabe destacar que la Advertencia de Calor Extremo se ha extendido hasta mañana, pero la Alerta Meteorológica expira esta noche.

Las temperaturas bajarán gradualmente durante los próximos días. Este fin de semana, ¡las máximas podrían incluso descender por debajo de la media estacional! Sin embargo, la tendencia al alza comenzará de cara a la próxima semana.