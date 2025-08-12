Autoridades advierten a residentes de Rancho Mirage sobre aumento de “solicitores agresivos”

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) -- La ciudad de Rancho Mirage advierte a sus residentes sobre un nuevo y preocupante reporte de "solicitores agresivos" en la zona. Telemundo 15, contactó a la ciudad sobre estos incidentes. Un funcionario de Rancho Mirage emitió el siguiente comunicado:

"Rancho Mirage es una comunidad segura y acogedora, y si bien estos recientes reportes de "solicitores" son inusuales, están ocurriendo en todo el valle, no solo aquí. Los tomamos en serio e instamos a los residentes a mantenerse alerta... trabajando juntos, podemos ayudar a mantener la seguridad de nuestra comunidad".

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, recientemente ha habido una afluencia de residentes que experimentan estos incidentes. Las autoridades también informan que algunas personas son abandonadas por la noche, especialmente en el vecindario de Magnesia Falls Cove, y se les ha visto entrar en los patios traseros de las casas y negarse a salir de la propiedad cuando se les pide. También se han reportado amenazas a residentes.

Telemundo 15 habló con el Oficial de Seguridad de Red (RSO), quien ofreció consejos a los residentes sobre cómo mantenerse seguros. Aquí hay algunos consejos prácticos sobre qué hacer si alguien se encuentra con un solicitantes agresivos

1. Mantenga la calma: Mantenga la compostura y evite agravar la situación. Respire profundamente y trate de mantener un tono tranquilo.

2. Evalúe la situación: Determine si el vendedor está siendo demasiado agresivo o si su enfoque es simplemente persistente.

3. Establezca límites: Indique al vendedor, de forma educada pero firme, que no está interesado. Puede decir algo como: "Gracias, pero no me interesa lo que ofrece".

4. Evite involucrarse: Si el vendedor insiste, evite involucrarse más. Aléjese o cierre la puerta si está en un lugar cerrado.

5. Documente el encuentro: Tome nota de cualquier detalle sobre el vendedor, incluyendo su apariencia, la naturaleza de su solicitud y cualquier comportamiento agresivo. Esto puede ser útil si necesita reportar el incidente más adelante.

6. Informe a los vecinos: Comparta su experiencia con los vecinos o grupos comunitarios locales para crear conciencia sobre los vendedores agresivos en la zona.

7. Conozca sus derechos: Familiarícese con las leyes locales sobre la solicitud, ya que puede haber regulaciones que protejan a los residentes de tácticas de venta agresivas.

8. Utilice los recursos comunitarios: Anime a los residentes a contactar con organizaciones comunitarias locales o grupos de vigilancia vecinal si se sienten amenazados o necesitan consejo.

9. Confía en tus instintos: Confía siempre en tu intuición. Si una situación te parece inapropiada, prioriza tu seguridad y aléjate de ella.

10. Reporte actividades sospechosas: Para situaciones que no sean de emergencia, comuníquese con la línea de despacho del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside al 760-836-3215. En cualquier situación que implique una amenaza inmediata, llame al 911 sin demora.

Al reportar, proporcione al despacho una descripción detallada de las personas involucradas y de los vehículos involucrados, incluyendo los números de matrícula, si los tiene. La información precisa y oportuna ayuda a las fuerzas del orden a responder eficazmente y fortalece las investigaciones en curso.