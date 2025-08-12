Petición para anular fallo sobre matrimonio igualitario genera reacción local

PALM SPRINGS, California (KUNA) - Un nuevo intento de anular el matrimonio igualitario está generando una fuerte reacción.

Kim Davis, exsecretaria de Kentucky, presentó una petición solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que reconsidere su decisión de 2015 que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país. Davis fue noticia hace una década cuando se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo y posteriormente fue encarcelada por no cumplir con la ley. Ahora, afirma que se violaron sus derechos religiosos y quiere que la Corte escuche su caso.

Mitchell Battersby, Director de Voluntarios de Palm Springs Pride, expresó su escepticismo sobre si la Corte finalmente aceptará el caso. Sin embargo, también advirtió que la historia reciente muestra cuán inciertas pueden ser las protecciones legales.

“Nadie pensó que Roe v. Wade sería anulado, y así fue”. Mitchell Battersby, Director de Voluntarios del Orgullo de Palm Springs

Battersby advierte que el caso va más allá del matrimonio.

“Esto afecta a mucha gente. Afecta sus declaraciones de impuestos federales y estatales, afecta las deducciones, afecta la adopción de hijos, la procreación; afecta a muchas cosas, y por eso no se trata solo del matrimonio igualitario”. Mitchell Battersby, Director de Voluntarios del Orgullo de Palm Springs

Los defensores también señalan una tendencia más amplia de sentimiento anti-LGBTQ+ y cambios en las políticas, particularmente por parte de la administración Trump.

Los expertos legales creen que la petición probablemente será rechazada una vez más, como ya ha ocurrido con otras impugnaciones similares. Al menos cuatro jueces tendrían que aceptar revisar el caso. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito han expresado su apoyo.

Los defensores afirman que están observando atentamente la situación e instan a la comunidad a alzar la voz.