Hombre de RivCo arrestado por agresión sexual a una menor en Twentynine Palms

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) - Un hombre de Moreno Valley fue arrestado bajo sospecha de agresión sexual a una menor en Twentynine Palms, anunciaron las autoridades el miércoles.

El arresto se produjo tras un reporte de posibles actos lascivos con una menor en la tarde del 24 de julio.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, se descubrió que Eduardo Rodríguez, de 23 años y residente de Moreno Valley, presuntamente mantuvo relaciones sexuales y cópula oral con una menor.

La Oficina de Detectives de la Estación de Morongo Basin asumió la investigación y posteriormente se enteró del paradero de Rodríguez. Rodríguez fue arrestado el miércoles pasado al salir de su residencia en Moreno Valley. Fue ingresado en el Centro de Detención Central y se encuentra detenido bajo fianza de $50,000.

Según los registros judiciales, Rodríguez se declaró inocente de ambos cargos el lunes. Está programado que regrese a la corte el viernes.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este caso que se comunique con el detective A. DeCecio de la Estación de Morongo Basin al (760) 366-4175. Si desea mantener el anonimato, llame a la línea directa de We-Tip al 1-800-78CRIME (27436) o deje su información en el sitio web de We-Tip: www.wetip.com.